Exministro Luis Fernando Velasco se entregó a las autoridades en el INPEC de Cali por caso UNGRD

A propósito de la captura de los exministros Bonilla y Velasco por el caso de la UNGRD, el mismo Luis Fernando Velasco se entregó a las autoridades en la sede del INPEC en la noche del jueves en la ciudad de Cali tras la orden de detención preventiva en su contra.

Velasco, quien reside en la capital del Valle junto a su familia, acudió voluntariamente a la sede del Inpec, entidad que deberá definir en qué establecimiento penitenciario será recluido.

Durante la audiencia, el exministro aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

