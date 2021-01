[Video] Greeicy Rendón hipnotizó a sus fanáticos con sexy baile moviendo sus caderas

La exitosa artista urbana se ha destacado por su talento para el canto, la actuación y el baile; el último le ha robado suspiros a más de uno, que han quedado hipnotizados por sus sensuales movimientos, que han encendido las redes sociales.

Esta vez, un club se fanáticos de Greeicy Rendón subió un video a la famosa plataforma Tiktok, donde se le ve de cuclillas bailando la clásica canción de reggeaton "Dale Don, dale". Con la parte de arriba de un bikini que aparenta ser blanco y un ajustado short deportivo, la caleña ha recibido miles de 'Likes' y comentarios por el video.

Qué calor! Greeicy Rendón subió la temperatura con sensual baile 🙊 pic.twitter.com/qxOc9wa1zT — Pille pues (@PuesPille) January 14, 2021

El clip que solo tiene una duración de 13 segundos, fueron suficientes para acelerar el corazón de sus seguidores, que aclamaron por más videos de este tipo.

Rendón también fue tendencia hoy, pero por cuenta de una inusual pregunta que le realizó uno de sus seguidores en Instagram, a través de sus historias, donde le cuestionó si podría perdonar una infidelidad de su pareja, Mike Bahia, a lo cuál ella respondió con su característico desparpajo: “No pues no sé. O sea, sí, yo creo que sí. Llevo muchos años con él, te hablo de algo que no sé, porque si ya me fue infiel no me he dado cuenta”.

