Video: Hincha del Cali cumplirá promesa de desnudarse tras el doblete de Marco Pérez

Fay Martínez, locutora de radio e hincha del Deportivo Cali, anunció a través de un video en Instagram que cumplirá su promesa de desnudarse luego del doblete del delantero Marco Pérez ante el Junior de Barranquilla.

Sin embargo, en la apuesta, la mujer había dicho que se desnudaba si Pérez hacía un gol ante Águilas Doradas, cosa que no sucedió. No obstante, aseguró que lo hará tras la ‘ola’ de gente que le ha dicho que tiene que cumplir.

“Yo dije en el partido entre Águilas ante el Deportivo Cali que si Marco Pérez marcaba un gol me iba a empelotar. En fin, ese día el jugador no entró de titular, lo metieron al segundo tiempo y no hizo el gol (…). Ante el Junior, Marco metió dos goles y esto se volvió una locura, todos diciéndome que cumpla”, dijo.

“Debido a la cantidad de gente que me ha presionado, listo, voy a empelotarme, voy a hacer el desnudo que prometí. Ojo, uno tiene que hacer las cosas bien y no puedo ir a la cama y tomármela. Entonces ya tengo al fotógrafo, el próximo domingo (28 de febrero) tendré una foto muy bonita”, explicó.

Asimismo, detalló que, por cuestiones de las políticas de cada red social, no le será posible compartir la imagen por Instagram, pero sí por Twitter.

“Tranquilos, no me voy a tapar, será una foto totalmente desnuda, pero artística. Será publicada en mi cuenta de Twitter porque Instagram me puede censurar”, aclaró.