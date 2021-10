Video: hombre iba en un bus con su amante y lo sorprendió su esposa y suegra

El hecho ocurrió en México, como se puede observar en el clip, el hombre, quien fue identificado como Carlos, trata de separar a las mujeres quienes, furiosas, trataron de agredir a la amante y le gritaban improperios.

Fernando trató de calmar a su esposa y suegra, pero ellas insistían y le decían a la amante que se iba a arrepentir de lo que hizo porque ella era madre y estaba destruyendo un hogar y al hombre le reclamaban porque no respondía por su hijo.

“Abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por irte con esta, no te duele lo que me hiciste”, le decía la esposa dolida, mientras que la suegra pedía que llamaran a la policía para denunciarlo con ellos por el abandono.

Los pasajeros del bus quedaron impávidos y decidieron sacar sus celulares y grabar el momento que se viralizó en redes sociales y generó múltiples opiniones de quienes se burlaban por el infortunio del hombre y quienes apoyaban a la esposa.