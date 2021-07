[Video] ¡Imperdibles! Estos son los grandes estrenos de DC Comics

Redactado por: Juan Manuel Acosta

Una de las compañías de comics más importantes del mundo es DC, reconocida por sus grandes éxitos en la industria con personajes como Batman, Superman, Mujer Maravilla, entre otros más.

Sin embargo, a pesar de su éxito y tradición en las historietas de papel, el camino no ha sido fácil en lo referente a las adaptaciones cinematográficas. Si bien, hay algunas producciones como ‘Mujer Maravilla y ‘Aquaman’ que han atrapado la atención de los fanáticos, otras han dividido por completo como fue el caso de Batman V Superman, que al final se quedó en promesas.

Estos son algunos de los próximos estrenos de la compañía, que esperan ayudar a recomponer el camino y alcanzar el nivel de cintas como ‘Liga de la Justicia’ de Zack Snyder, que en mi opinión es la mejor hasta el momento.

Escuadrón Suicida

Será una secuela independiente y reinicio de la de 2016, dirigida por James Gunn, famoso en Marvel, por su trabajo con ‘Los Guardianes de la Galaxia. De acuerdo con la sinopsis, el gobierno envía a un grupo de supervillanos a la remota isla de Corto Maltés, en una misión de búsqueda y destrucción junto al coronel Rick Flag. También regresará el interés amoroso del ‘Guasón’, hablamos de Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie

El 5 de agosto de 2021 será la fecha de estreno de la cinta.

Our only hope to save the world is a bunch of supervillains -- what could go wrong? Check out the new trailer for James Gunn’s #TheSuicideSquad, in theaters and streaming exclusively on @HBOMax* August 6. pic.twitter.com/jPL59lcyOR