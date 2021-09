Video: Lluvia de críticas a Maluma por manotear a un fanático

A través de la cuenta de TikTok @pamelitacm6 se viralizó un video en el que se ve al cantante Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, en Nueva York caminando hacia su camioneta, escoltado por sus hombres de seguridad, para abrirle camino entre los fanáticos que lo vieron y se acercaron para lograr una foto o un autógrafo.

Uno de ellos fue un joven de buzo blanco quien sujetó al reguetonero del brazo para que este le prestara atención y ni la seguridad, ni Maluma lo podían soltar, a tal punto que el artista se enojó y lo manoteó, a lo que el fanático solo pidió disculpas.

El video ha generado miles de reacciones de los internautas y las opiniones están divididas; por una parte, están los que le hayan la razón al cantante de ‘Hawai’, pues consideran que la actitud del joven fanático fue abusiva, y están los que critican al artista por no ser empático con sus fanáticos.

Incluso, han descargado el video y lo han subido a otros perfiles comentando que ni las estrellas más grandes del reguetón como Wisin y Yandel o Daddy Yankee reaccionarían así y que él debería recordar que es famoso gracias a todos sus seguidores, quienes llenan sus conciertos y consumen su música.

Maluma no se ha pronunciado al respecto, pero sus fanáticos si han salido a defenderlo y aseguran que, si bien el chico no debió tomarlo del brazo, el cantante no es grosero con sus seguidores, pues siempre accede a las fotos y cuando no es posible, él les explica el por qué.