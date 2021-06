Virtuoso músico sueco es el nuevo director titular de la Filarmónica de Bogotá

Como toda una democracia, los 100 miembros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá eligieron a su nuevo director. El listado de diez nombres en el que incluyeron los que consideran los más idóneos para el cargo, el músico nórdico Joachim Gustafsson fue el escogido.

Sobre esta nueva aventura en nuestro país, Gustafsson expresó su emoción por emprender este camino, luego de ser director invitado en varias ocasiones de la orquesta.

"Tuve mi primer acercamiento hace 10 años y me enamoré de la Filarmónica de Bogotá. En este tiempo me permití explorar mucho más de la música occidental, en especial de Colombia, y quedé gratamente sorprendido con su repertorio entre un estilo clásico y popular. Realmente me siento honrado de ser escogido como su director", comentó en La Hora del Regreso.

El sueco ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Borás de Suecia; director artístico del Festival Tommie Haglund; miembro de la junta directiva de la Ópera Nacional de Dinamarca y profesor invitado de la Royal Danish Academy of Music.

No escatimó en nombrar las cualidades de la filarmónica bogotana, de la cual se siente un honrado miembro más: "Esta es una orquesta espectacular, es virtuosa, tiene un sonido distintivo, es entusiasta y tiene un gran repertorio que puede ir de lo romántico, a lo clásico y a lo popular, y no muchas filarmónicas pueden hacerlo", dijo.