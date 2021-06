Mezzosoprano colombiana, egresada de la UNAL, ganó importante concurso en Italia

La artista fue la ganadora, entre 247 participantes de todo el mundo, del Concurso del Canto Virtual SOI (Escuela de la Ópera Italiana) Fiorenza Cedolins 2021. Niño es egresada de la universidad colombiana en Música Instrumental con énfasis en Canto Lírico.

El concurso se dividió en dos etapas, donde 247 participantes enviaron su video-audición y solo 100 pasaron a la final, donde 80 miembros del jurado, conformado por importantes representantes de la ópera escogerían a los mejores.

Además de esta calificación, el evento contó con la votación del público, donde la mezzosoprano aseguró que "los colombianos tuvieron un papel indispensable para alcanzar este logro con su campaña de apoyo masivo".

Los ganadores fueron anunciados por Fiorenza Cedolins, la soprano organizadora del evento, quien otorgó tres premios oficiales y varios reconocimientos especiales. Sobre este importante logro para su carrera, mezzosoprano afirmó que: "Trato de hacer toda con excelencia, así muchas veces no gane, porque quedo con la tranquilidad que lo di todo. Por eso cuando me nombraron como ganadora, me quebré, porque fue algo inesperado"

Niño vive en la actualidad en Milán, ciudad en la que trabaja en la Academia del Teatro alla Scala, lugar en el que desempeña dos roles de ópera para cantar en el Rossini Opera Festival, uno de los escenarios más prestigiosos de ópera en Italia.