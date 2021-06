Compositor cucuteño fue galardonado en Hong Kong por su trabajo en la enseñanza

La Hora del Regreso habló con el premiado compositor de música acústica de concierto, doctor y magister en la misma rama en el Royal College of Music de Londres y premiado docente de la Universidad Baptista, que fue reconocido por su destacada contribución al desarrollo de la institución de educación superior en Hong Kong.

Con una impresionante carrera profesional que ha desarrollado luego de graduarse de la Universidad de los Andes, ha estudiado con Rebecca Saunders y Pierluigi Billone y fue elegido como Rieman and Baketel Fellow for Music en el Radcliffe Institute for Advanced Study de la Universidad de Harvard y llegó hasta Hong Kong para impartir sus conocimientos a los estudiantes en composición.

Su obra musical se ha distinguido por sus ideas extramusicales y experimentales, y por tener la capacidad de agrupar piezas en ciclos compositivos, influenciadas por otras obras de arte que lo inspiran y lo motivan a crear.

"Mi música está inspirada en ideas que no son musicales. Usualmente cuando leo un libro o veo una obra de arte, me motivan a crear composiciones. Mi trabajo rinde un enfoque distinto a cada instrumento", explicó.

Sobre el futuro afirma que "no tengo planes a largo plazo. Soy un afortunado por poder estar aquí y llevar mi carrera a otro nivel. Espero que me sigan invitando a tocar en otros lugares y que se sigan usando mis composiciones", dijo.