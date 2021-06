Vocalista de Blink-182 revela que fue diagnosticado con cáncer

Blink-182 es una banda estadounidense de pop punk que fue fundada en 1992 por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor, quien fue sustituido por el baterista Travis Barker en 1998. El grupo musical es considerado como una de los precursores del género y gozaron de bastante éxito internacional a finales de los 1990 y principios de los 2000 con canciones como 'All the small things', 'Always' y 'I miss you'.

Recientemente la banda volvió a ser tendencia, y no precisamente por el ámbito musical, sino por el anuncio de su vocalista y bajista, Mark Hoppus, revelando que fue diagnosticado con cáncer.

La noticia fue difundida por él mismo en su cuenta de Twitter, donde les contó a sus seguidores que iniciaba su lucha contra la enfermedad, sin especificar el tipo de cáncer que padecía ni la etapa en la que se encuentra.

Lea aquí: El actor mexicano Eduardo Capetillo reveló que fue diagnosticado con cáncer

En el mensaje se mostró preocupado por el nuevo camino que emprende para batallar por su salud, pero mostró todo su positivismo en el cuerpo médico. Además, agradeció el apoyo recibido por parte de su familia, amigos y fanáticos.

El músico de 42 años lo anunció así a través de su cuenta de Twitter: "Es una mierda y estoy asustado, pero al mismo tiempo me siento bendecido por los increíbles médicos, mi familia y amigos que me apoyan en este trance. Aún me quedan meses de tratamiento por delante, pero voy a tratar de mantenerme optimista y positivo. Deseando superar el cáncer y veros a todos en un concierto en un futuro cercano".