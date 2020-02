Vuelven los 90’: volvió la Backstreet boys-mania

Backstreet Boys es una banda estadounidense de música pop formada el 20 de abril de 1993. Sus integrantes sin Nick Carter, Brian Littrell, A.J. McLean, Howie ‘D’ Dorough y Kevin Richardson. Tienen éxitos mundiales como ‘I Want It That Way’ o ‘Everbody (Backstreet’s back). La banda ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo.

Ivonne Maritza Contreras, fanática de la banda, explicó en La W de dónde nació su admiración por la agrupación y qué hará para recibirlos, pues se presentarán el domingo y lunes en el Movistar Arena.