Yina Calderón dice que no quiere ser motivo de burla por su próxima cirugía

Yina Calderón, influenciadora conocida por sus polémicas en redes sociales, compartió con sus seguidores una preocupación respecto a las cirugías que se ha hecho.

En varias ocasiones, la también empresaria había expresado ante sus seguidores la inconformidad que siente con sus glúteos, pues se inyectó biopolímeros en una ocasión, y estos le quedaron caídos.

Por este motivo, la influenciadora contó que desea someterse a una nueva intervención (un recorte de piel) para reconstruir su cola.

"Si ustedes me hacen 'bullying' con la nalga caída yo no me imagino con la cicatriz", afirmó Calderón.

Así mismo, invitó a sus seguidoras a que no inyectarse productos en el cuerpo. "Yo tenía una cola súper chévere antes de este proceso y miren ya cómo está de caída", enfatizó.