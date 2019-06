Yo todavía no puedo creer que Jota Mario no esté: Jessica De La Peña

La presentadora de noticias del canal RCN, Jessica De La Peña, compartió largos años de trabajo junto a Jota Mario Valencia.

Lea también: Jota Mario Valencia, el presentador que siempre quiso morir al lado del mar

“Estaba muy impresionada cuando recibí la noticia, sentí como un dolor en el pecho (…). Decíamos que la recuperación de Jota iba a ser difícil, pero nunca me imaginé que esto estuviera pasando. Yo todavía no puedo creer que Jota Mario no esté. De repente saber que ya no lo vas a ver es muy difícil de creer”, expresó.

La presentadora contó que cada vez que tenía una sección nueva en el noticiero, Jota Mario siempre la acompañaba. “Estábamos todos muy conmovidos, muy afectados”.