Con robots y luz ultravioleta, Amazon planea desinfectar de coronavirus sus almacenes

A través del programa 60 Minutes de la cadena CBS, Amazon anunció algunas de las medidas de bioseguridad que empleará a partir de ahora para garantizar la seguridad en sus instalaciones y combatir al coronavirus. Entre sus estrategias, se destaca la utilización de un robot que emite rayos UVC, con el que desinfectará todos sus almacenes y tiendas Whole Foods.

Careful, creative, or creepy? Amazon says it uses its vast camera system for contact tracing and to try to enforce social distancing. It’s testing a UV-emitting robot that may one day in the future disinfect surfaces in warehouses or Whole Foods. https://t.co/dgN5YCucVM pic.twitter.com/kXvclrsIXO