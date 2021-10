Themis, el ganador de ¨Solve For Tomorrow 2021¨

Samsung Colombia, en alianza con el Ministerio de Educación, escogió al equipo Dreamers, con su proyecto Themis: Tu acceso al conocimiento, como ganador de “Solve For Tomorrow 2021”, el concurso que invita a los jóvenes de grado noveno a once de instituciones públicas para que desarrollen ideas que, a través de la tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas, den solución a problemas de sus comunidades.

El proyecto ganador, integrado por Dani Daniela Maldonado Angarita, Anshyrly Andrea Chacón Arbeláez, Luz Merys Atencio Díaz y Melwin David Guzmán Guzmán -estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Comunitaria Metropolitana de Barranquilla- y liderado por el profesor Alex Alberto González Jurado, busca que los estudiantes que no cuentan con acceso a Internet, tengan la posibilidad de acceder a contenidos educativos e interactuar en tiempo real con otros compañeros a través de una red independiente gratuita.

“El proyecto de Dreamers deja en evidencia el talento de las nuevas generaciones y la importancia de fortalecer el desarrollo de habilidades basadas en la tecnología para ayudar a la comunidad. Desde Samsung, seguiremos facilitándoles las herramientas para que cumplan con el objetivo de mejorar su entorno”, señala Iván Laverde, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Colombia.

Themis: Tu acceso al conocimiento

Esta iniciativa tuvo origen durante la pandemia, en vista de que un gran número de estudiantes de comunidades vulnerables no tenían la capacidad de acceder a las clases virtuales. Por lo que, Themis propone la implementación de una red capaz de permitir a los docentes la posibilidad de alojar contenidos educativos y que sus estudiantes puedan acceder a estos contenidos sin necesidad de una conexión a Internet.

“Nuestro proyecto no sólo favorecería la conectividad de los 414 estudiantes que actualmente no tienen cobertura educativa por falta conectividad, también permitiría que estudiantes con conectividad puedan ingresar a estos contenidos. Además, Themis podría ser implementada en otras escuelas rurales”, destaca Dreamers, equipo ganador de Solve For Tomorrow 2021.

Después de una encuesta realizada en su comunidad educativa, el equipo Dreamers identificó que de 717 estudiantes que tienen dispositivos con capacidad de conectarse a Internet, solo 34% cuenta con servicio de banda ancha en sus hogares, 28% se conecta con Internet móvil y 41% no tiene acceso a Internet. Themis: Tu acceso al conocimiento propone una solución a la brecha digital que se presenta en las comunidades apartadas, asegurando el derecho a la educación de jóvenes vulnerables.

“Samsung continuará acompañando al equipo Dreamers en su propósito de reducir la desigualdad y la brecha educativa. Nuestro objetivo es impulsarlos a evolucionar y consolidarse como un modelo real que, de solución a esta problemática, impulse el desarrollo profesional de los jóvenes”, agrega Iván Laverde.

Cada uno de los integrantes de Dreamers recibirá como premio por parte de Samsung un celular, un reloj, un televisor y una tableta. El proyecto recibirá mentorías, materiales para el prototipo, entre otros beneficios, estimados en 10 millones de pesos, con el fin de potenciar la iniciativa e impulsar su desarrollo.

Iniciativas en favor de la comunidad

Los equipos finalistas de Solve For Tomorrow 2021 fueron elegidos de acuerdo al puntaje obtenido de la votación del público y la evaluación del jurado.

Cafelab Colombia, que proponía un bioplástico creado de la pulpa del café, ocupó el segundo lugar. Fitorremediación, una plataforma móvil descontaminante del agua, recibió el tercer puesto; Water Team, que planteaba un prototipo que provee de energía a las comunidades más alejadas del país, y Ambientalistas 2.0, que desarrollaba sensores para avisar del desbordamiento de un río, obtuvieron el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Todos los equipos recibirán premios Samsung.

Para la quinta versión de “Solve for Tomorrow”, se inscribieron 1.700 proyectos de 26 departamentos y 105 municipios del país. La principal participación se registró en Cundinamarca (572), seguido por Antioquia (274), Bolívar (223), Valle del Cauca (178) y Santander (97). Por su parte, las iniciativas a favor del medio ambiente registraron la mayor participación.