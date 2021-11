Hoy se tienen que ir los responsables del uso de símbolos nazis en la Policía: Duque

Una vez más el presidente Iván Duque se pronunció sobre el hecho que ha sido rechazado incluso por Estados Unidos, en el que se ven uniformados de la Policía utilizando símbolos nazis en medio de un evento en la Escuela de la Policía Simón Bolívar en Tuluá. Está vez, el mandatario fue enfático en decir que su instrucción había sido retirar de la Institución a los responsables de estos hechos inaceptables.

“No hay explicación alguna para ese comportamiento, y por eso di un mensaje muy claro al General Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que también tengan que rodar cabezas de la Institución que estuvieron propiciando ese tipo de prácticas, que son rechazables y censurables en todo momento. El antisemitismo debe ser rechazado categóricamente y cualquier apología o simbología que trate de darle representatividad a esos símbolos de la podredumbre humano como fueron los que llevaron al holocausto serán siempre condenados por parte nuestra, y por eso tendrán que salir de la institución varias de las personas que permitieron que eso ocurriera”, dijo el mandatario.

Así mismo, el jefe de Estado defendió a la Policía y rechazó las acusaciones que dicen que esto hace parte de la vida académica de los uniformados, “el que diga eso me parece que está tratando de pescar en río revuelto. La Policía Nacional de Colombia ha sido siempre una Policía honorable, formada con valores republicanos y en estricta protección de la Constitución y la ley.”

“Jamás la Policía Nacional propiciaría o contemplaría utilizar al nazismo como ejemplo en la formación de nadie, lo que vimos ayer es una situación inaceptable, es una situación que no solamente es un error, sino que además es un hecho que para nosotros no tiene aceptación alguna y tendrán que salir las personas que permitieron que eso ocurriera. Pero de ahí a señalar que la Policía Nacional, es una Policía nazista eso no lo voy a permitir, no lo voy a aceptar”, añadió.

En ese mismo sentido, la Cancillería también se pronunció ante la situación, “se suma a las sinceras disculpas de la @PoliciaColombia a la comunidad judía, alemana e internacional y las personas ofendidas con la desafortunada e incomprensible actividad en la Escuela de Policía de Tuluá. Nuestra convicción por el respeto a los derechos humanos es inquebrantable”.

Finamente, también el Consejero Presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, rechazó los hechos en su cuenta de Twitter, “La Policía Nacional de los colombianos es una institución basada en el respeto a la dignidad humana y la democracia. Deplorable y sin excusa posible el uso, en un evento, de símbolos nazis que repugnan a la conciencia humana”.