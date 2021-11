No debí dejar que avanzara el referendo para la segunda reelección: Álvaro Uribe

Durante el último foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe resaltó los logros de su administración pero también hizo varias autocríticas.

Una de ellas tiene que ver con su reelección como jefe de Estado.

“Yo no debí dejar que avanzara, en medio de mis dudas, el referendo para una segunda reelección. Unos colombianos extraordinarios lo dirigían, esa incertidumbre que yo tenía, estaba en una encrucijada del alma, debí superar esa duda”, señaló.

También habló de los falsos positivos y reconoció que “infortunadamente los hubo”, pero que también se presentaron muchas falsas acusaciones.

“Yo siempre tomé medidas, pero por mi afecto a las fuerzas armadas me era muy difícil creer que había falsos positivos. El día que me correspondió sacar a 27 altos militares del Ejército lo hice con dolor en el alma, me dije en un diálogo con mi ser ‘los tengo que sacar por cumplirle a la democracia y a la patria pero me duele mucho’”, señaló.

Igualmente, reaccionó a la negativa de la Coalición de la Experiencia para que ingrese el candidato del Centro Democrático y admitió que “es un tema político difícil”.

“Nosotros trabajamos la política y trabajamos por la democracia todos los días, todo el año 21, con la ayuda de Dios trabajaremos todo el 22, el 23, el 24, de día y de noche. Para nosotros la política no es un momento de impulsos sino un proceso permanente de defensa de la democracia”, puntualizó.