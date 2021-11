Con mensaje de dolor, Arcángel despide a su hermano que murió en un accidente

El pasado 21 de noviembre, Justin Santos fue arrollado por una mujer que conducía en aparente estado de embriaguez en la madrugada del domingo.

De acuerdo a la información conocida, el hermano menor del artista salió expulsado del carro por el fuerte choque muriendo al instante. Entre tanto, se conoce que su copiloto sigue gravemente herido.

Luego de conocerse la noticia de su fallecimiento, el reguetonero se mostró conmovido y por medio de un corto mensaje publicado en una historia de Instagram afirmó que: “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tú voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada!”, indicó en esa ocasión.

Este lunes el artista volvió a pronunciar con un extenso mensaje en el que manifestaba su profundo dolor por lo hechos que le arrebataron la vida a su joven hermano:

“¡Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estas! Pero confío en que PAPÁ DIOS me enseñará el camino y te juro que caminaré por él firme, con mi frente en alto. Orgulloso del hombre que te convertiste. ¡JUSTIN SANTOS mi ETERNO MANEJADOR!”, expresó

Asimismo, Arcángel aseguró que su hermano era un ejemplo para él: “¡Yo nunca había sufrido tanto! ¡Yo nunca me había sentido tan abajo! ¡Tan derrotado, tan perdido! ¡Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé! ¡RECTO, LEAL, REAL Y CON SUS COJONES BIEN PUESTOS!