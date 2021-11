Hombre habría abusado de su hijastra menor de edad durante 3 años en Barranquilla

Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado un hombre que se habría aprovechado de la relación de familiaridad con su hijastra de 13 años, para abusar de ella sexualmente durante 3 años.

De acuerdo con el material probatorio, el acusado fingió un vínculo de enamoramiento con la menor para evitar ser expuesto ante las autoridades.

La denuncia fue radicada por el padre biológico de la víctima, que descubrió en el celular de su hija las evidencias de las conversaciones con el abusador, que le solicitaba favores sexuales por la supuesta relación que mantenían.

Le podría interesar: “Aprobación del presupuesto de Barranquilla se mantiene en espera”.

“Yo aproveché una madrugada y revisé su celular porque tenía la sospecha de que algo pasaba y no me equivoqué. Ella en su Facebook no tenía nada, pero ahí encontré el Facebook del padrastro abierto y busqué el chat que tenía con mi hija”, manifestó el padre.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santa María al sur de Barranquilla, donde el acusado se dedicaba al trasporte en mototaxi y residía con la niña y su madre, quien era la pareja sentimental.

Por su parte, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Pese a que no aceptó los cargos, fue recluido en la cárcel Modelo, por ser un peligro para la sociedad.

Le podría interesar: “Puerto de Barranquilla registró el calado más bajo en años”.

Las investigaciones que actualmente lleva cabo el ente, también buscan dar con el material videográfico que habría sido difundido por el detenido, donde sostenía encuentros íntimos con la menor.