Este un atropello que hace nuevamente el gobernador del Magdalena contra las mujeres: Eilen Sequeira

Luego de conocerse el fallo emitido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada, que ordena el reintegro de la funcionaria a su cargo, Eilen Sequeria regresó a sus funciones en medio de gritos e insultos.

Durante ese proceso, la funcionaria argumentó que, a pesar de estar en estado de embarazo no le han respetado su derecho al trabajo, “acá tengo el fallo, este un atropello que hace nuevamente el Gobernador del Magdalena contra las mujeres que tanto defiende, a pesar de estar en estado de embarazo y, no es primera vez que me lo hacen así que exijo se me respete el derecho al trabajo”.

Hasta el lugar, Jaraba llegó acompañada del personero Municipal, Jesús Anaya, y la Policía, situación que desencadenó cruce de palabras entre Diana Castro, gerente saliente, quien argumentaba que no podía entregar su cargo porque no había sido notificada por el Gobernador, “mi nominador es el Gobernador del Magdalena, a mí no me han notificado que debo apartarme de mis funciones y por consiguiente es el único derecho que estoy exigiendo”, expresó la funcionaria.

Castro se negó a entregar la chequera y el token bancario, alegando que dicho elementos, y demás documentos administrativos, serían dados cuando, desde la Gobernación, se notificara su salida por medio de un decreto

En el lugar también estaba presente la secretaria de salud departamental, Diana Celedón quien argumentaba que por no haber una notificación de la Gobernación, no se podía entregar el cargo