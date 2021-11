“No nos tomaremos la ciudad de Cali”, comunidades indígenas del Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, desmintió las informaciones que circulan por las redes sociales que afirman que la Minga Indígena llegaría a la capital del Valle del Cauca a bloquear las vías de acceso y permanecer indefinidamente en esa ciudad. El coordinador político del Cric, Jorge Sánchez, aclaró que las movilizaciones serán pacíficas, que no habrá bloqueos y que tampoco permanecerán prolongadamente en Cali.

“Rechazamos contundentemente estos hechos de personas que pretenden utilizar nuestros logos para generar odio contra la movilización y las comunidades indígenas. No es verdad lo que afirman, lo cierto es que el 10 de diciembre si caminaremos la ciudad de Cali transitoriamente, por un día”, dijo el coordinador. Las organizaciones que hacen parte de la Minga Indígena señalan que se movilizarán en contra del Gobierno nacional, por el recrudecimiento del conflicto en sus territorios, la violación a los Derechos Humanos y porque no hay garantías para la vida.

“Nosotros como Cric llamamos a buscar caminos de reconciliación, no podemos seguir en una confrontación que no nos lleva a ningún lado. Invitamos a todos a no creer en esos mensajes que se están difundiendo porque no salen de nuestra organización, son falsos”, aseveró Sánchez. Para finalizar las comunidades puntualizaron que su paso transitorio por la ciudad de Cali obedece a la importancia de esa capital para el país y para la protesta social.