Adulto mayor falleció tras ser arrollado por camión de bebidas en Barranquilla

Redacción: Andrea Pallares.

Un hombre de 59 años, identificado como Sigifredo Rangel Monterrosa, murió después de haber sido arrollado por un vehículo perteneciente a una empresa de bebidas azucaradas en la capital del Atlántico.

Los hechos ocurrieron en la carrera 43 con calle 72, en el barrio Las Delicias, en la localidad Centro Histórico de Barranquilla.

La víctima se dedicaba a la venta ambulante de café y tras el impacto fue trasladado a la Clínica General del Norte, presentando lesiones graves.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el hombre ingresó a la unidad con una lesión en la cadera, fractura en la pierna izquierda y el pie derecho, además de otras complicaciones.

Por la gravedad de las heridas recibidas en el accidente, Rangel Monterrosa falleció en el centro hospitalario horas después de ser atendido.

Por su parte, Sandra Granados, la esposa de la víctima pidió justicia y el esclarecimiento de los hechos.

“Yo estaba vendiendo tinto, así como él y me avisaron. Me enteré que tuvo un accidente aquí a fuera de la panadería 20 de Julio, que un camión lo había atropellado. No entiendo cómo fue ese accidente, ni por qué le pasó eso”, afirmó Granados.