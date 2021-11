Roy Barreras debuta en la actuación: con una obra de teatro se despide del Congreso

El senador y precandidato presidencial, Roy Barreras, hará el cierre de su trabajo legislativo a través de una obra de teatro sobre sus logros en el Congreso de la República.

Entre las principales iniciativas están: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Marco Legal para la Paz, la creación de la JEP, el Estatuto de la Oposición y la Ley Estatutaria de la Salud.

“Hace 12 años dejé mi trabajo como médico, mi misión era salvar vidas. Después me dediqué por más de una década a hacer leyes para que los colombianos ya no vivan bajo la ley del monte. Aquí están, las verán y las oirán. Son suyas, ya existen y las hice para ustedes. Pero las leyes no son suficientes, hay que ejecutarlas e implementarlas. Yo sé hacerlo y lo haré, lo haremos juntos, usted verá en esta obra por qué lo haremos”, dijo Barreras.

La puesta en escena será este viernes a las 7:00 p.m., en el Teatro Libre Centro, ubicado en la calle 12B #2-44. Además, estará dirigida y producida por el reconocido actor y director Diego Vélez.