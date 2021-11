“Chao expresidentes”: Sergio Fajardo tras el nacimiento de la Coalición Centro Esperanza

En diálogo con Sigue La W, los actuales precandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza hablaron sobre el propósito del movimiento y lo que esperan de cara a las elecciones del 2022. Uno de los temas más sonados antes del cónclave fue la salida del expresidente César Gaviria.+

Justamente Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo fueron enfáticos en asegurar que no querían quedar a la sombra de los expresidentes de Colombia.

Uno de los que se atrevió a enviar un mensaje tras la coalición fue Sergio Fajardo. “No tenemos una cartilla, estamos trabajando en la revisión de los principios que nosotros construimos. No somos un plan de nadie, no somos uribistas. Chao expresidentes, suficiente, Colombia está agotada de los expresidentes, que por favor se retiren, cada quien en su lugar, no puede ser que a estar alturas sigamos discutiendo con personas que gobernaron hace 30 años”, aseguró Fajardo.

Otro punto de discusión fue el nombre de la Coalición Centro Esperanza y las ideas detrás del movimiento. Aunque sus representantes aseguran que se trata de oposición al Gobierno actual, los críticos creen que se trata de un nuevo nombre para lo mismo.

“Es falso que sea una coalición sin ideología, cada palabra tiene un significado. Que sea santista, también es carreta porque yo hice oposición a Santos y Robledo también, nosotros representamos oposición”, aseguró Carlos Amaya.

Por su parte, Sergio Fajardo también se refirió al tema, asegurando que la nueva coalición pretende dejar atrás a otros políticos. “No nos concentramos en hablar sobre César Gaviria, chao expresidentes”, indicó.