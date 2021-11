Con 6 votos en contra y 3 a favor diputados no aprueban viaje a México del Gobernador del Magdalena. Foto: Cortesía Asamblea

En sesión virtual del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea del Magdalena, se hizo una solicitud a la duma por parte del gobierno departamental para otorgarle un permiso al gobernador, para viajar a México.

La solicitud entregada por la Oficina de Talento Humano de la Gobernación a la presidenta de la Asamblea, Claudia Aaron, fue sometida a votación y no fue aprobada por la mayoría.

“Hay muchos problemas y crisis en nuestro departamento, sobre todo los que tienen que ver con temas de salud, seguridad, educación. Este tipo de actividades son para que los realicen los embajadores y no para que lo realice el gobernador del Magdalena al que conminamos respetuosamente que haga la tarea que fue encomendada, que fue gobernar el departamento, no para estar viajando al exterior a decir muchas cosas que no están completamente ceñidas a la realidad que vive hoy el departamento”, dijo la presidenta de la Asamblea, Claudia Aaron.

Los diputados que aprobaron la salida de Caicedo fueron: Carlos Julio Diazgranados, Rafael Noya y Julio David Alzamora; mientras que los que se negaron son: Elizabet Molina, Gustavo Durán, Claudia Patricia Aarón, César Pacheco, Jhon Almarales y Jair Mejía.

De otra parte, se aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza número 032 de 2021 por medio del cual se determina las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo de la administración departamental de nivel central para la vigencia 2021, proyectos que estuvieron en estudio y posterior aprobación.

Mañana martes a las 9 a.m. se dará el tercer debate de proyectos a escalas salariales para la gobernación del departamento, así como la elección del contralor departamental.