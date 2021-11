Sara Reyes es la nueva contralora de Girón, Santander

Se trata de Sara Lucía Reyes, quien ha tenido experiencia laboral tanto en lo público como en lo privado.

Es abogada de profesión y laboró en las Contralorías de Santander y Floridablanca, también, en la Alcaldía de Girón, el Imebú y en la Asamblea del departamento.

Reyes le contó a W Radio que también tiene experiencia en el sector privado, pues trabajó en la Universidad Santo Tomás y es empresaria, con un colegio que opera en Girón.

Sara fue escogida en segundo lugar en la terna con 64 puntos de 100 en el examen y, finalmente, fue seleccionada con 12 votos a favor de los concejales para ser la nueva contralora.

Sobre las presuntas irregularidades, de que el presidente del concejo José Miguel Osma, no se declaró impedido, porque Sara fue su jefe de campaña, esto respondió:

"Soy hija de Girón y conozco a la gran mayoría de concejales, de saludo, hubo ciertos rumores del impedimento del presidente del Concejo, yo sí hice uso del derecho constitucional al voto, fue hace más de dos años, y la verdad, que legalmente no hice una inhabilidad por conflicto de intereses, tengo amistad con varios concejales, he estado toda mi vida acá, constitucionalmente no existe ninguna incompatibilidad de que el servidor público debiera declararse impedido".

Reyes, dijo que como contralora deja las puertas abiertas para la comunidad y a quien quiera denunciar irregularidades, pues se enfocará a derribar la corrupción.