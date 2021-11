Cementerio “de los pobres” en Aguachica, un año más bajo la lupa de la JEP

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extendió por un año más las medidas de protección sobre el cementerio San Martín o “de los pobres” en Aguachica (Cesar), en el que habría restos de desaparecidos durante el conflicto armado.

La decisión de los magistrados se produjo al evidenciar el incumplimiento de la entrega de informes que le fueron solicitados a la Fiscalía de Valledupar, con el fin de conocer sus hallazgos luego de intervenir el cementerio “de los pobres” y el Central (sitio al que fueron trasladados restos desde el “de los pobres”). Dicho incumplimiento al plazo estipulado no les permitió concluir si existen o no restos de desaparecidos allí.

“...al no tenerse certeza sobre la existencia o no de estructuras óseas de cuerpos no identificados, es imposible despejar el riesgo que pudiera ceñirse sobre el referido cementerio” indica la determinación, conocida por La W.

Además, para la Sala el riesgo sobre ese camposanto no solamente persiste por la incertidumbre en relación con los restos allí, sino con la protección del mismo cementerio, debido a que aunque solicitaron al comandante de la Policía del Cesar que remitiera las acciones que habían adelantado para proteger el lugar, no han recibido ningún documento.

“Dichos reportes son necesarios para valorar si las disposiciones tomadas por la Sección se han cumplido integralmente por las autoridades de policía y, adicionalmente, para establecer si las mismas resultan suficientes o deben ser replanteadas” sentenciaron.

Además, en la decisión los magistrados señalaron preocupación por los reportes entregados por la Unidad Investigativa de la JEP el pasado 22 de junio, tendientes a que hay amenazas inminentes como tala de árboles y/o quema de vegetación en el lugar.