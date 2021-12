El POT de Bogotá en cuidados intensivos

Al Plan de Ordenamiento Territorial le quedan 7 días y aún no han logrado votar el proyecto porque siempre aparece una recusación y eso frena cualquier posibilidad para llevarlo en democracia a votación de los 45 concejales.

Un POT que nació con muchas criticas, por parte de cabildantes y de ciudadanos, y que hasta 4 concejales del partido de gobierno querían votar negativo, que por eso fue que como dicen ellos “los amordazaron” con la Ley de bancadas.

El proyecto entró tarde al Concejo, es más, comparando con el gobierno de la alcaldía anterior, ingresó un mes después, lo que hace que actualmente este cruzado con el debate de presupuesto, pero además Al Oído conoció que se puso en riesgo por hacer el cabildo abierto en sesiones extraordinarias cuando la ley pide que se haga en ordinarias.

Catalina Suárez, habló con el concejal Carlos Fernando Galán, y le preguntó: ¿qué esta pasando entre la entidad y la administración?, ¿qué futuro tiene el POT?

“Es lamentable lo que ha ocurrido con el POT de Bogotá, impedimentos y recusaciones han permitido que se frene un debate de fondo de ese proyecto, el cual define el futuro de la ciudad para los próximos 40 años. No se ha podido ir al debate. Lo que queda hoy, es que el proyecto no podrá ser aprobado por acuerdo, ya no hay tiempo. Le pedimos a la Alcaldía que hagamos un acuerdo político, que no lo expida por decreto porque el proyecto tramitado tiene problemas serios y en el 2022 con otro proyecto se acuerde de manera colectiva ese POT que requiere la ciudad”, señaló Carlos Fernando Galán.

De igual manera, el concejal Luis Carlos Leal, mencionó en Al Oído: “la ciudadanía debe conocer lo que está sucediendo al interior del Concejo con el POT. En democracia debería poderse votar el proyecto, de no alcanzar por los tiempos, creo que la Alcaldía debería presentar un nuevo POT, el cual con mayores garantías logremos sacar adelante por el bien de la ciudad”.

Para cerrar, Suárez enfatizó en que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez sigue sin responder a la ciudadanía si ha existido algún ofrecimiento de cargos o manejo de cuotas con cabildantes y contó que el viernes pasado en las instalaciones del Concejo, cabildantes de distintos partidos se reunieron en una de las oficinas a tardear, algunos funcionarios de la administración también pasaron a saludar y al parecer, celebraban algo que aún los ciudadanos siguen sin desconocer. ¿Cuál era el motivo si la ciudad no está bien y el POT esta en cuidados intensivos? Pregunto Catalina en Al Oído.