Grupo Gilinski estaría buscando participación en otro medio de comunicación

Las ofertas que está realizando el Grupo Gilinski en Antioquia parece que se van a extender a Cali. Cada vez toma más fuerza el rumor de que el grupo empresarial ha iniciado conversaciones para comprar participación en el diario El País, que se acogió el año pasado a la Ley de Reorganización Empresarial, a raíz de los problemas financieros por los bajos ingresos provenientes de la publicidad.

De acuerdo con el portal Las 2 Orillas, la propuesta hace parte del plan de inversión a medios de comunicación que tienen los Gilinski de invertir y que ya tienen andando tras adquirir al Grupo Semana; ahora van por uno de los diarios más importantes del Valle del Cauca y el suroccidente nacional.

No hay muchos detalles de la oferta, sin embargo, W Radio consultó la información con las directivas del medio de comunicación y respondieron que no podían referirse al tema; sin embargo, no lo descartaron.

Además, también se conoció el rumor de que el Grupo Gilinski ha preguntado por el diario antioqueño El Colombiano.