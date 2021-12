Hermano de Mauricio Leal rompió el silencio y dio detalles del caso

Bogotá

El hermano de Mauricio Leal, Jhoiner Leal, estuvo en diálogo con el diario El Tiempo y dio detalles del fallecimiento del peluquero y de su madre, Marleny Hernández el pasado 22 de noviembre.

Ambos cuerpos fueron encontrados en la vivienda del estilista, ubicada en el kilómetro 6 vía a La Calera.

“Después de esto seguimos en shock, destruidos y a la espera de lo que diga la Fiscalía para saber realmente qué fue lo que pasó. Muy dolidos por la empresa porque sé que de ella dependen demasiadas familias”, indicó.

“Estoy conmovido, estoy colapsado. No sé qué pudo haber pasado, no sé si esto fue un homicidio, un suicidio como lo quieren hacer ver a veces. Las autoridades nos dirán qué pasó”, agregó.

Asimismo, reveló que un chat que el estilista envió es materia de investigación por parte de las autoridades, pues decía que quería descansar en su habitación.

“Primero, mi hermano no me dijo en ningún momento ‘vete a trabajar’. Segundo, lo que se le dijo a la empleada fue un chat que Mauricio mismo envió desde su celular al chofer para que no subiera la empleada porque quería dormir; ese chat está siendo investigado en este momento”

¿Cómo se enteró de la muerte de Mauricio Leal?

“Yo llego con el conductor de mi hermano. Luego de que él ingresa a la casa nos damos cuenta de lo que está pasando, pero yo no llego solo. Es totalmente falso que yo entré por una ventana; la hora también es falsa porque llegamos sobre las 2:45 de la tarde”, comentó.

Sobre la carta que dejó Mauricio, Jhoiner aseguró que al llegar al lugar no se acercó a la nota para no contaminar la escena. Sin embargo, se mostró preocupado de que se filtrara el contenido de la misma en medios de comunicación.

“No me acerqué ni la leí porque era muy lejos de donde estábamos. Al llegar a lugar de los hechos nos conmocionamos mucho y decidimos no tocar nada, sino dar informe a la Policía”, relató.

