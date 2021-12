La patinadora Valeria Rodríguez ganó medalla de oro en Juegos Panamericanos Junior 2021

Los Juegos Panamericanos Junior 2021 dieron inicio este martes a las pruebas de patinaje de velocidad. Valeria Rodríguez destacó y se llevo la medalla de oro de la competencia de 200 metros meta contra meta que se disputó en el Patinódromo Mundialista de la ciudad de Cali.

La patinadora culmino la carrera a 19 segundos y 93 milésimas, mientras que la ecuatoriana María Loreto se quedó con la medalla de plata, luego de realizar un registro de 19 segundos 189 milésimas.

El podio lo completó Ivonne Nóchez, quien es oriunda de El Salvador, con un tiempo de 19 segundos y 577 milésimas.

“Mi prueba fue individual, venia con muchas ganas de ganar porque en el Mundial no pude llevarme la de Oro(...) me esforcé mucho más y pude subirme a lo más alto del podio”, anunció Valeria Rodríguez en La Hora del Regreso.

En la trayectoria deportiva de la patinadora se pueden visualizar muchos más deportes, sin embargo ella asegura que el patinaje es lo que la hace feliz y la apasiona.

“Inicialmente escogí el deporte solamente por las amistades, pero me di cuenta que el deporte me gustaba y que era buena, así que decidí dedicarme a entrenar, a formar como deportista y eso me dio la posibilidad de representar a a Antioquia, de representar a Colombia, esto me da alegría y me apasiona”. puntualizó.