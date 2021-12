Estudiante de Bucaramanga denunció que no la dejarán graduar por su color de cabello

Leidy Cacua, una estudiante de 11 grado del Instituto Técnico Nacional de Comercio, un colegio ubicado en la calle de los estudiantes de Bucaramanga, denunció que no la van a dejar graduar de bachiller debido a que tiene azul su cabello.

Cacua dijo que la rectoría le pide que para poder asistir a la ceremonia y graduarse debe pintarse el cabello de negro o ponerse una peluca, ya que va en contra del manual de convivencia.

La joven aseguró que durante la pandemia que estaba en casa estudiando comenzó a laborar y por su cabello es modelo, siendo este, la característica para trabajar.

Aseguró que hay jóvenes que tienen el cabello de mono o rojo, pero que para el colegio se necesita de unicolor neutro y no tan fuerte.

"No me voy a sentir bien, graduándome con una peluca, me siento fea, yo hago modelaje con mi cabello, hace una semana me llaman a decirme que no me puedo graduar, que me tengo que cambiar el cabello, me lo dijeron frente a todo 11. Llegan y me dicen que me tengo que poner una peluca o cabello negro".

La W consultó con la Secretaría de educación y notificó que, "Desde la secretaría de Educación de Bucaramanga no hemos conocido una denuncia de este tipo hasta el momento. De ser así nos pondremos al tanto de los hechos e indagaremos lo ocurrido. Es de mencionar, que en nuestro país está establecido el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Este medio también consultó con Yolanda Rueda Camacho, rectora de la institución, quien manifestó de manera grosera, que la joven tendrá todas las garantías para su graduación.

La graduación se desarrollaría mañana, 3 de diciembre.