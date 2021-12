Humberto de la Calle no será cabeza de lista del Nuevo Liberalismo

Hoy vamos hablar de la Coalición Centro Esperanza porque fuentes de esta alianza nos cuentan que ya está descartado que Humberto de la Calle vaya a ser la cabeza de lista del Nuevo Liberalismo.

Pero eso no es todo, también supimos que ya no está tan convencido de lanzarse al Congreso de la República y de encabezar la lista única de centro, sin el partido de los Galán. De hecho, en estos últimos días varios de sus compañeros lo han estado convenciendo para que asuma ese liderazgo y no decline la aspiración.

En estos momentos De la Calle está fuera de Bogotá y seguramente está analizando los escenarios, pero ya le hizo saber al Nuevo Liberalismo que no estará en la lista cerrada y cremallera.

Mientras tanto, la Alianza Verde está en modo acuartelamiento y tendrá reuniones en los próximos días para definir sus listas al Congreso.

Hay voces, como la del representante Inti Asprilla, que consideran que hay que presentar una lista propia y abierta porque el acuerdo de ir todos juntos no se cumplió.

Pero otros actores del Partido Verde creen que lo correcto es honrar el acuerdo al que llegó la dirección nacional y conformar listas con el movimiento En Marcha, el partido Dignidad, la Alianza Social Independiente, Colombia Renaciente y el partido Verde Oxígeno.

La decisión se tiene que tomar muy pronto porque el 13 de diciembre vence el plazo para inscribir candidatos al Congreso de la República.