Que no se vaya con la verdad: Piedad Córdoba pide a JEP intervenir sobre ‘Otoniel’

En su contribución a la Comisión de la Verdad, en la que habló sobre la persecución política a movimientos alternativos, la excongresista Piedad Córdoba se opuso a que Dairo Úsuga ‘Otoniel’ excomandante del Clan del Golfo sea extraditado a Estados Unidos, antes de que cuente la verdad sobre su participación en el conflicto.

La facilitadora de paz señaló que es de vital importancia la comparecencia de ‘Otoniel’ de cara a los derechos de las víctimas, debido a su pasado como integrante del EPL, de las Autodefensas y máximo líder del Clan del Golfo.

“Me opongo que al señor que piensan extraditar, Otoniel, que no se lo lleven, ¿por qué se lo van a llevar con la verdad? a mí me secuestró el EPL en la zona de Urabá y este señor hacía parte de eso, hizo parte de las AUC, del Clan del Golfo que me amenazó”, sostuvo.

Por ello, le solicitó a la JEP “tomar iniciativa” con el fin de que el excomandante de ese grupo criminal sea citado y no se “lleve la verdad” a los Estados Unidos.

“¿Cómo así que el señor se va a ir bien tranquilo, ya la familia está en Estados Unidos y las víctimas no van a tener derecho a la verdad? La JEP tiene que tomar una iniciativa en ese sentido para lograr que efectivamente él cuente la verdad y narre los hechos victimizantes suyos, sino todo lo que ha significado el paramilitarismo”, manifestó.

Además, reiteró su llamado al Tribunal de Paz para que acepte a los excomandantes de las Autodefensas como Rodrigo Tovar ‘Jorge 40′, Salvatore Mancuso, El Tuso Sierra y otros exmandos de los paramilitares con el fin de que aclaren ese “plan de exterminio”, que además de grupos armados tuvo a empresarios involucrados como en la región de Urabá.