Ricardo Gareca reveló cómo se enteró que era objetivo de Pablo Escobar

Ricardo Gareca, exjugador argentino y actual entrenador de la selección de Perú, habló con ESPN sobre los siguientes partidos de Eliminatorias en donde enfrentará a Colombia y Ecuador.

Sobre el partido contra la Tricolor, se aprovechó para recordar su etapa como jugador del América de Cali en la época más gloriosa del conjunto ‘escarlata’.

No obstante, el exfutbolista hizo una revelación de cómo se enteró que Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más temidos en el mundo, lo tenía a él y a los demás jugadores del América como objetivos en medio de la guerra entre el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín.

Aseguró que se enteró de este hecho por el testimonio que dio en su momento Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’.

“Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar. Sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del ‘Patrón’ salvó a Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cartel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo”, fueron las palabras de ‘Popeye’ en el Diario ‘El Popular’.

“Me enteré con el tiempo porque lo dijo ‘Popeye’. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado (…). Yo estaba en desconocimiento total, en aquel momento eran muy normales las rivalidades”, relató Gareca.