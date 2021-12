Con polémica, Unión Magdalena regresa a la máxima división del FPC

Once titular del Unión Magdalena ante Fortaleza / Cortesía Dimayor

Bogotá

Un gol en el minuto 95, en medio de una jugada que quedará plasmada en la retina de los amantes del fútbol en Colombia, le dio la victoria al Unión Magdalena frente a Llaneros, que de paso le sirvió para lograr el ascenso para el próximo año a la Primera división en Colombia.

La definición del ascenso en el grupo B estaba para alquilar balcón. Fortaleza llegaba con la primera opción, pues un triunfo frente a Bogotá lo deja directamente en la A el próximo año. El ciclón tenía la segunda opción y Llaneros la tercera, pero dependian de una derrota de los ‘atezados’.

Y aunque Fortaleza empezó ganando en el estadio Metropolitano de Techo a los 17 minutos de juego, con anotación de Carlos Lucumí, Bogotá le dio la vuelta al marcador antes de finalizar la primera parte con goles de Luis Pérez y Aldair Zárate y dejar abierta la definición en Villavicencio.

Mientras en Bogotá Fortaleza perdía, Unión y Llaneros no encontraban la ruta del gol. Los locales lo intentaron en varias oportunidades, pero no tuvieron suerte frente al portero Ramiro Sánchez. Mientras tanto el equipo visitante no se acercaba al arco de Kevin Armesto con peligro.

Fue solo hasta el minuto 80 cuando Diego Echeverry rompió el cero a cero y anotó para la ventaja del local, aunque no le alcanzaba para su clasificación, pues la diferencia de gol no le alcanzaba, pese a tener los mismos 10 puntos de Fortaleza.

Y fue en el final del partido donde se le abrió el camino al ciclón, que encontró el empate en el cuarto minuto de adición, de los cinco que dio el juez central. Fue precisamente después que se presentó una acción que tendrá que ser investigada y esclarecida por las entidades rectoras del fútbol colombiano.

El tanto de la victoria llegó a los 95 minutos en una acción en la que la defensa del cuadro Llanero no hace el mínimo intento por atacar al jugador del Unión Magdalena, que entra solo al área y se observa como todos los jugadores del cuadro local observan hasta que el balón ingresa a la portería.

Pese a la polémica, el ascenso de Unión Magdalena es un hecho y el ciclón estará de regreso el próximo año en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, porque Fortaleza no hizo la tarea, que era ganar de local.