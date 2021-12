Presentadora se negó a decir ‘todes’ porque no está en la RAE y se llevó más de un insulto

Presentadora y actriz Ana Ruiz se negó a decir todes porque en la RAE no aparece su significado. Photo by Pablo Cuadra/Getty Images / Pablo Cuadra

A través de las redes sociales se dio a conocer la grabación de un programa español en el que una presentadora se negó a decir todes porque en la Real Academia Española no aparece su significado.

A raíz de esto, la también actriz Ana Ruiz ha sido blanco de críticas por varios cibernautas y por miembros de la comunidad LGBTIQ+, quienes por años han reclamado un lenguaje inclusivo.

Cabe destacar que la palabra todes nació para referirse a un género neutral, es decir, ni femenino ni masculino.

Durante la emisión del concurso Lingo, Ruiz se rehusó a utilizar la palabra todes para referirse a todas las personas en general y de forma neutra. “Hola a todas y todos, y no digo ‘todes’ porque no está dentro de la Academia de la Lengua. Y si rechaza su uso, mira qué quieres que te diga”.

Seguido a esto, la española señaló que “lo que me diga la Real Academia de la Lengua voy con ello, porque es lo que me ilumina, lo que me guía y no solamente a mí, a nuestros concursantes también”.

Las palabras de la presentadora dieron de qué hablar en las redes sociales. Inclusive hay quienes llegaron a insultarla por dicho comentario. Sin embargo, algunas personas respaldaron su postura.