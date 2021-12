“De vaina me puse cucos”: Aida Merlano advierte a ladrones en Barranquilla

La advertencia de la modelo surge luego que el pasado 25 de noviembre, en la zona norte de Barranquilla, fuera testigo del hurto del que fue víctima su amiga Kimberly Reyes y su esposo Federico Severini, a la salida de un conjunto cerrado, donde el fueron amenazados con armas de fuego.

“La inseguridad está brava, acaban de atracar a Federico y a Kimberly en mis narices”, indicó la modelo que relató en sus historias de Instagram varios detalles de lo ocurrido.

“Los dejé en la puerta del edificio y ellos que se van bajando de la camioneta y se mete enseguida una moto y encañona a Federico y le quita la cadena, el morral”, indicó Merlano.

Ahora, luego de registrar estos hechos de inseguridad en la ciudad, la modelo barranquillera le advirtió a los ‘amigos de lo ajeno’ que no se tomaran la tarea de robarla, ya que no poseía ningún objeto de valor:

“Si usted es un delincuente a la espera de hacer que una persona ‘que se baje del bus’ (que sea atracada). Les anuncio que no cargo ni reloj, ni prendas de ningún valor y de vaina me puse cucos, así que no se vaya pegar su encartada”, comentó la influenciadora.