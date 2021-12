Aida Victoria Merlano se despacha en contra de un hombre que la tilda de “prepago”

La polémica influencer barranquillera Aida Victoria Merlano le respondió a un usuario en Instagram que le preguntó de su “tarifa” para irse de viaje a Cartagena con él un fin de semana.

“¿Alguien sabe cuál es la tarifa de esta prepago?, es para un fin de semana en Cartagena”, manifestó el sujeto, a lo que Merlano no dudó en responder con su usual claridad y le aseguró a sus seguidores que esa sería “una muestra de falta de hombría”.

“Me parece curioso que hay hombres que creen que esto me ofende, cuando realmente lo único que dejan en evidencia cuando me tachan de prepago y cotizan mis supuestos servicios es que no tienen la hombría para levantarse una mujer como yo”, señaló influencer.

También la mujer aseguró que por la foto del sujeto, según ella, no aguantaría el ‘voltaje’ de cualquier mujer todo ese tiempo.

“Y a la próxima no cotice un fin de semana conmigo, cotice dos videos de Tiktok porque dudo que conmigo encima usted logre aguantar más de eso”, dijo.