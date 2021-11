Kimberly Reyes fue víctima de un atraco en el que su esposo fue encañonado

La reconocida influenciadora, actriz y presentadora fue víctima de la inseguridad que se sufre en la capital atlanticense luego que un par de individuos la abordaran a ella y a su esposo, Federico Severini, a la salida de un conjunto cerrado.

Los hechos se registraron luego que la pareja hicieran acto de presencia en medio de la inauguración de un restaurante en Barranquilla, donde otras celebridades fueron invitadas, entre esas, Aida Victoria Merlano, quien fue testigo de lo ocurrido.

Precisamente fue Merlano quien se encargó de difundir en las redes sociales que Reyes y Severini habían sido atracado:

“La inseguridad está brava, acaban de atracar a Federico y a Kimberly en mis narices”, indicó la modelo que relató en sus historias de Instagram varios detalles de lo ocurrido.

“Los dejé en la puerta del edificio y ellos que se van bajando de la camioneta y se mete enseguida una moto y encañona a Federico y le quita la cadena, el morral. Luego Kimberly salió corriendo, me imagino de los nervios, el tipo la persiguió hasta la esquina y si no es porque la persona de seguridad que estaba en la esquina hace unos tiros, el tipo no se va”, comunicó Merlano.

Tras los violentos hechos, Kimberly Reyes se pronunció en su cuenta de Instagram y dio un parte de tranquilidad a sus seguidores: “A todos los que nos han escrito, ¡gracias a Dios estamos bien y con salud! Mañana les cuento, hoy he querido por el momento olvidar el suceso”.