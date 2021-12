Cuestionada comadre del presidente del Concejo de Bucaramanga es la nueva contralora

Otro proceso que fue cuestionado en Santander, fue a la elección del contralor en Bucaramanga, sobre la media noche del 5 de diciembre, Viviana Marcela Blanco, fue escogida para asumir este cargo por los próximo cuatro años.

con diez votos a favor, ocho en blanco y uno se abstuvo de votar, fue elegida, pero, de nuevo, cuestionan que otra integrante de Liga Anticorrupción, que, en este caso, es la concejal Silvia Moreno, votara por un sí para que Viviana fuera la contralora.

Lo curioso en este proceso es que Viviana es la madrina de bautizo de la hija del presidente del Concejo, Fabián Oviedo, y a pesar de esta situación y otras denunciadas, no se generaron inhabilidades.

En redes sociales, se cuestiona esta elección, porque tuvo, al parecer varias anormalidades que fueron conocidas en W.

La concejala Marina Arévalo, indicó que de los ternados, Viviana no tiene tanta experiencia en auditoría. La nueva contralora es abogada y tiene un máster en recursos humanos en la universidad de Barcelona, y con 11 años de experiencia en derecho administrativo público, laboral y comercial.

"El cuestionado proceso para elegir contralora, las inhabilidades que se pasaron derecho, eso quiere decir que no nos espera buena gestión desde la Contraloría, buena parte de los funcionarios de la Contraloría no tiene competencias de hacer auditorías, no han tenido experiencia, en el caso de la cuestionada comadre, tiene experiencia en el sector de salud, pero, en experiencias de auditar, y control fiscal, tal vez, la que menos tenía opciones es ella".