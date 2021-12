Dudamel sobre el arbitraje: “Son humanos y así como yo me puedo equivocar, ellos también”

Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, atendió a la rueda de prensa, tras lograr una victoria frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín 1-2, que tiene al equipo que dirige ad portas de la clasificación, y se refirió al arbitraje del encuentro.

“Yo con mucho respeto y creo que tengo todo mi derecho, he levantado mi voz como todos en el fútbol, pasa en Colombia y en todas partes del mundo; cuando tú no estás satisfecho y los hechos te respaldan, he levantado la voz defendiendo al club para el que trabajo, y no solo trabajo aquí, sino que es el equipo de mis amores, con respeto y lo único que he hecho es llamar siempre al crecimiento. Ahora, son seres humanos como nosotros y así como yo me puedo equivocar con el planteamiento, ellos en algún momento también se pueden equivocar allá adentro”, dijo el entrenador venezolano.

“Ellos han hecho una labor en la que nosotros tenemos que confiar siempre. Puede haber decisiones que lo perjudiquen a uno y uno no queda contento, pero mientras esté dentro del fútbol siempre voy a confiar en esos seres humanos que están encargados de impartir justicia, la que deseamos que siempre sea imparcial”, añadió Dudamel.

La pregunta de rueda de prensa fue hecha debido a las polémicas arbitrales que suscitaron el partido entre Nacional y Cali: la primera tuvo que ver con la caída de Jonathan Marulanda, lateral verdolaga, por un empujón de Harold Preciado previo a la primera anotación ‘azucarera’, y la segunda por una mano en el área del Cali de su delantero Jhon Vásquez, al comienzo del segundo tiempo, que reclamaron como penalti.

Los analistas arbitrales han dicho, en su mayoría, que la primera jugada fue convalidada acertadamente por el juez central Jhon Ospina, pues la caída de Marulanda ocurrió cuando el balón no estaba en movimiento, por lo que el VAR no podía intervenir, y la segunda, para varios, sí era una mano sancionable.

Cabe recordar que Dudamel dio mucho de qué hablar tras el partido de vuelta en el Atanasio Girardot contra Atlético Nacional, pero por Copa BetPlay, cuando el Cali quedó eliminado de dicha competición. El adiestrador venezolano llevó una Tablet a la rueda de prensa y señaló una mano que no le pitaron a favor.

Tras el juego de anoche, el equipo antioqueño quedó eliminado de los cuadrangulares finales y el club caleño está cerca de clasificarse a la gran final del fútbol colombiano; solo necesita un empate el próximo sábado ante el Junior para instalarse en esta instancia a falta de una jornada.