“Este es el lugar donde debo encontrarme”: Lara sobre ingreso al Nuevo Liberalismo

Colombia

En diálogo con La W, el senador Rodrigo Lara explicó las razones por las que decidió ingresar al Nuevo Liberalismo.

El congresista fue claro en decir que ese partido tendrá dos precandidatos presidenciales, Juan Manuel Galán y él.

“Estoy muy contento, este es el deber ser, este es el lugar donde yo debo encontrarme, es el partido que fue fundado por mi padre y por Luis Carlos Galán”, dijo.

Y a pesar de las diferencias con la Coalición Centro Esperanza, anunció que participará en la consulta presidencial de marzo.

“Yo no concibo las coaliciones como roscas ni como grupos de amigos, son espacios donde hay una identidad ideológica y allí se compite. He tenido momentos de pugnacidad política, pero eso no es un problema personal y nada que impida estar en un espacio de competencia”, señaló. El congresista también cuestionó que la Corte Constitucional designara a las directivas del partido, aunque les pidió garantías y equilibrio para su precandidatura.

“No voy a entrar a estas alturas a desconocer autoridades ni a patear el tablero, solamente les pido que entiendan que hay dos candidatos y no solamente uno”, dijo.