Precios altos y escasez de cerveza en Boyacá

Boyacá

La W adelanta un recorrido por la ruta de la cerveza por Boyacá donde se evidencia escasez e incrementos del producto en tiendas y bares.

En Tunja, hablamos con Claudia Corredor propietaria de Joplin, dice que ni en las aplicaciones encuentra buena cantidad de cerveza.

“Nos llega muy poco y eso afecta las ganancias de mi negocio, la gente se queja por los precios”, dice.

Las canchas de tejo “los Recuerdos de ella” en Cómbita, también ha sido afectada por la falta de cerveza.

El propietario de las canchas, Gonzalo Umba Morales, asegura que quienes más se beneficia son los mayoristas.

Entre tanto, Isidro Beltrán, asegura que llevan más de tres meses con problemas en los pedidos de la cerveza, pues está agotada e incluso la Pony Malta.

En el municipio de Tuta, en una tienda están sentados dos agricultores hablan de negocios, pero además de los precios de la cerveza. “Imagínese en octubre estaba a $2.000 y ahora $2.200″.

Luis Chocontá, dice que en su pueblo se podría producir cebada, pero se debe garantizar la comercialización. “Aquí estamos dispuesto apoyar a Bavaria, pero que no nos dejen morir que nuestro producto tenga salida”.

Dicen que los mayoristas retinen la cerveza y especulan con los precios porque está escaza. “En unas tiendas es más barata que las otras”.

La W preguntó a los mayoristas en las bodegas, dicen que no es cierto que estén especulando con los precios de la cerveza y que todo es culpa de Bavaria.

“El problema no es de los mayoristas es de Bavaria que no cumple con las expectativas que tiene cada cliente para los productos. No están llegando las marcas, el producto que es; entonces ¿qué pasa? eso hace que todo se vuelva más costoso”, dice.