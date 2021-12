Frank Martínez reveló por qué salió del programa ‘Mañana Express’

El comediante colombiano y exparticipante del programa MasterChef Celebrity, Frank Martínez, sigue dando de qué hablar en el país. Esta vez por cuenta de su participación en varios programas del canal RCN.

Tras su salida del programa de cocina, el paisa pasó a ser protagonista de dos de los espacios del canal. Uno de estos es ‘Metido en tu cocina’, en el que comparte set con el chef Christopher Carpentier; y el segundo es Mañana Express’, el programa matutino del canal.

Sin embargo, desde hace un par de semanas, el comediante dejó de participar en uno de estos espacios, cosa que llamó la atención de sus seguidores. Debido a esto, Martínez salió a explicar, por medio de sus historias de Instagram, que tuvo que renunciar a ‘Mañana Express’.

“Con todo el dolor del alma, porque lo disfrutaba mucho y pasaba muy bueno, pero no me quedaba tiempo (…) Tengo que hacer demasiadas cosas y siento que la madrugada me estaba pegando muy duro, sobre todo porque estaba viajando casi día por medio entre la gira por varias ciudades. No dormía bien ni comía bien”, aseguró.

Cabe destacar que dentro de ese proyecto están Yalena Jácome, Carlos Marín, Ana Karina Soto, Germán Castellanos y Mauricio Vélez, quienes continúan con el programa.

Por su parte, Martínez sigue haciendo parte de ‘Metido en tu cocina’, en donde tiene una divertida participación por increpar a varias personalidades de la farándula colombiana.