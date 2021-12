William Dau tras aterrizar en Egipto: “viejita chismosa, muérdete el codo”

A través de un video, el alcalde de Cartagena, William Dau, les respondió a las personas que lo criticaron por salir de vacaciones en plena temporada alta para el turismo de Colombia, pues la capital del departamento de Bolívar es uno de los lugares más concurridos del país.

En su publicación y aprovechando que está en una cumbre en contra de la corrupción, Dau aseguró estar en Egipto y aprovechó para enviarles un mensaje a todas esas personas.

“Me vestí y me vine, estoy en Egipto, viejita chismosa, muérdete el codo. Parece que está enamorada de mí, desde hace año y medio saca algo de mí. Está pendiente, no hacen sino atacarme que si como, que si duermo”, comentó en su video.

“Estoy aquí para hacer lo que me apasiona desde hace 25 años, la lucha contra la corrupción”, agregó.

No obstante, el mandatario local ya había anunciado que se tomaría unas vacaciones desde el sábado 11 hasta el 18 de diciembre.

“Quiero informarle a Cartagena que decidí tomar una semana de vacaciones. Yo había comenzado en octubre unas vacaciones que dejé suspendidas y todavía me quedaban 10 días y decidí tomarlos”, afirmó en su momento.