“Deje las jugaditas y respóndale al país por los $70.000 millones. Nos vemos en la Corte”: Katherine Miranda a Karen Abudinen

Discusión entre Karen Abudinen y Katherine Miranda llega a la Corte Suprema. La exministra denunció a Miranda por mancillar su nombre, por el uso del término “abudinear” como sinónimo de corrupción, relacionado con el escándalo de Centros Poblados.

“No me sorprende que a quién se le perdieron $70.000 millones en sus narices, además dejó a miles de niños en zonas rurales sin internet, salga a denunciarme ahora. Le notifico a la exministra Karen Abudinen que yo no me dejo intimidar por ella, pero tampoco por ningún corrupto. A mi me eligieron cuidar los recursos de los colombianos, no para quedarme callada mientras hacen fiesta con los recursos. En la Corte nos veremos y en lugar de andar en jugaditas jurídicas, debería responderle al país por los $70.000 millones”, aseguró la representante a la Cámara.

Abudinen ha salido en distintas ocasiones a expresar su malestar con la referencia a su apellido cuando es utilizado por ciudadanos de forma peyorativa.

Al finalizar Catalina Suárez, preguntó a la exministra si demandaría a todos los que utilizaron esa palabra en redes sociales, ya que fue tendencia por tres días.

