“Marica ya”: al estilo de Karol G, así le respondió Jennifer Arias a Juan Carlos Losada

Previo a la votación de la conciliación del proyecto de ley anticorrupción, la presidenta de la Cámara de Representantes se molestó con su colega, Juan Carlos Losada, por interrumpirla.

Así fue la discusión minutos antes de eliminar el polémico “mico” que censuraba a la prensa.

Jennifer Arias: “Se cierra la discusión, abra el registro secretario para votar el informe de conciliación por favor”.

Juan Carlos Losada: “Moción de orden presidenta”.

J.A.: “Estamos en votación. Marica ya no más, ya no más Juan Carlos, no más”.

J. C.L.: “El man está disparando contra mí, guevón, no estaba haciendo un reconocimiento”.

El congresista le explicó a La W que exigió una réplica para responderle al representante Jhon Jairo Roldán quien, a su juicio, lo mencionó en su intervención y lo criticó.

Esto fue lo que dijo Roldán, lo cual incomodó a Losada: “es totalmente injusto que haya una referencia para usted de que cuando usted se para en ese atril es porque está haciendo maldades o está haciendo cosas por fuera de la ley. Si una encuestadora me pregunta cuál es el mejor representante a la Cámara en estos tres años y medio diría que es usted, César Lorduy”.