Fiscalía llama a juicio al hombre que le prendió fuego a su novia

La Fiscalía citó a juicio a Andrés Yobani Rivera Triana, el hombre que le prendió fuego a su pareja sentimental después de que ella se negara a lavar los platos de la casa donde vivían.

Este hombre deberá responder en juicio por el delito de feminicidio agravado en calidad de tentativa.

Los hechos se registraron el pasado 9 de octubre en el barrio Santa Catalina, en la localidad de Kennedy.

Según la Fiscalía, el acusado habría obligado a Laura Vanessa Rincón a que le hiciera comida, luego le exigió que lavara la loza y ante la negativa de la víctima el hombre empezó a golpearla.

Luego el detenido roció con thinner a la joven de 21 años de edad y le prendió fuego. La mujer tiene quemaduras en el 65% de su cuerpo.

El perro de Laura Vanessa murió en medio del ataque con fuego. A pesar de que en un principio a Rivera le habían imputado los delitos de feminicidio agravado en calidad de tentativa, violencia intrafamiliar y maltrato animal, en el escrito de acusación solamente le dejaron el llamado a juicio por el primer cargo.

“Él me dijo bájese de la cama, yo puse una cobija en el piso y me acosté al pie del perrito. Entonces me pegó una patada y cogió el perrito para tirarlo del cuarto piso. Como no lo dejé, llegó a la pieza con una botella de thinner y me prendió candela”. Relató la mujer en CM&.

Este hombre se encuentra en detención domiciliaria tras una polémica decisión judicial.