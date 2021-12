Peng Shuai niega haber sido víctima de abuso sexual

La exnúmero uno del mundo en dobles, Peng Shuai ha roto el silencio luego de la polémica que generaron sus presuntas declaraciones sobre el abuso sexual del que fue víctima por parte de un alto dirigente del Partido Comunista Chino. Shuai, de 35 años argumentó que la publicación aparecida hace algunos meses en una popular red social de su país, era un asunto privado, y que además, fue malinterpretada.

El periódico Lianhe Zaobao de Singapur logró entrevistar de forma exclusiva a la deportista, que se encuentra en un evento en su país natal junto a otras estrellas y atletas retirados como Yao Ming. En sus declaraciones Shuai no negó ser la autora de la nota publicada en la red social Weibo, en la que dijo tener una relación íntima con exviceprimer ministro chino Zhang Gaoli, al que acusó de haberla agredido sexualmente una vez hace tres años.

Egan Bernal no para: es reconocido con la “mejor victoria del año” por INEOS

Tolima se lleva un valioso punto ante el Cali de visitante en la final del fútbol colombiano

Rafael Nadal da positivo para COVID-19: “Estoy pasando unos momentos desagradables”

En el escrito, que apenas aguantó unos minutos la férrea censura de los entes de control chino, se leía: “Esa tarde no di mi consentimiento y no pude dejar de llorar”, haciendo alusión a Gaoli, en una relación que, adicionalmente implicaba la infidelidad del político, y de la que su esposa estaría enterada. Sin embargo, ahora todo parece cambiar. “Nunca he dicho ni escrito que alguien me haya agredido sexualmente. Quiero enfatizar con fuerza este punto. Acerca de la publicación en Weibo, es un asunto privado. Parece que hubo muchas malas interpretaciones por parte del público”, declaró.

Todo esto llega después de una inmensa tormenta que se creó luego no sólo de la publicación de las declaraciones de Shuai en medios de todo el mundo; la WTA emitió un comunicado en el que anunciaba que no organizaría torneos en China y abogó por la aparición de la tenista tras meses de rumores y preocupación por su desvanecimiento de la vida pública y las redes sociales. Pero parece que la última declaración de Peng aclara más de lo que oscurece: Kenneth Roth director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, afirmó que las últimas palabras de la involucrada “sólo profundiza las preocupaciones sobre la presión a la que el gobierno chino la somete.